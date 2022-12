Saiba quanto Mariah Carey já ganhou por música de natal

Mariah Carey é dona da música "All I Want for Christmas Is You", composição de natal mais ouvida no mundo

A cantora norte-americana Mariah Carey, 52 anos, é a mais ouvida no mundo em períodos natalinos devido, principalmente, à canção “All I Want for Christmas Is You”, que foi lançada em 1994. Você imagina o quanto a artista já faturou com essa composição?

Ainda que o lançamento de “All I Want for Christmas Is You” tenha sido há quase 30 anos, a música ainda é muito buscada durante o Natal. Nos Estados Unidos, a canção teve 51% das vendas de download e 30,7% do streaming, a versão master arrecadou quase $ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões).

Há ainda os royalties de publicação, que já arrecadaram $ 1,66 milhão (R$ 5 milhões). Dessa forma, Mariah já arrecadou aproximadamente US$ 6,16 (R$ 32 milhões) em receita global.

Ao longo dos anos, o sucesso “All I Want for Christmas Is You” ganhou diversos covers e gravações em novas vozes. Em 2019, a música foi regravada pela cantora norte-americana em comemoração aos 25 anos de seu lançamento.

No Brasil, Mariah Carey com seu “hit” é a segunda voz mais ouvida no natal, ficando atrás apenas de “Snowman”, da cantora australiana Sia. No ranking mundial do “Billboard Hot 100”, Mariah assume o primeiro lugar em épocas natalinas desde 2019.

