Jatinho de Wesley Safadão é devolvido pela Justiça do Paraná

O jatinho do cantor havia sido bloqueado na quinta-feira, 22, e possui o valor aproximado de R$ 37 milhões

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) liberou neste sábado, 25, o jatinho do cantor Wesley Safadão, que havia sido bloqueado. A aeronave, que custa aproximadamente R$ 37 milhões, foi adquirida como garantia de um investimento na empresa de Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins.

O jatinho de Safadão estava, até este sábado, penhorado em razão de as vítimas do empresário Francisley da Silva terem buscado a Justiça para recuperar prejuízos de ações com o milionário. A aeronave havia sido apreendida como garantia de crédito.

O juiz Evandro Portugal, do TJPR, liberou o jatinho por considerar necessário para a realização do trabalho do artista. Em nota, a empresa de Safadão relatou que foi surpreendida pela decisão da justiça e que é “mais uma vítima dessa operação”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem é o Sheik dos Bitcoins?

Francisley é suspeito de chefiar fraudes através de criptomoedas e está preso desde novembro deste ano. Desde então, o empresário foi indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obter ganhos ilícitos mediante especulações ou processos fraudulentos e emitir títulos ou valores mobiliários sem registro prévio junto à autoridade competente.

O cantor e Francisley estiveram em disputa judicial após Safadão alegar ter sofrido golpe do chamado Sheik. De acordo com a Polícia Federal, o chamado Sheik dos Bitcoins tem mais de 100 empresas em todo o Brasil e também teria causado prejuízo de R$ 1,2 milhão à modelo Sasha Meneghel, em decorrência de investimentos.



(Colaboração de Bia Freitas)

Sobre o assunto Wesley Safadão anuncia que fará menos shows em 2023: "Focar na qualidade"

Wesley Safadão sente dores na coluna novamente e adia show

Jovem faz anúncio falso de que Wesley Safadão está em voo e engana passageiros

Wesley Safadão recebe alta hospitalar e continua tratamento em casa

Após cirurgia na coluna, Wesley Safadão aparece caminhando em vídeo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags