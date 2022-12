Ex de Thiago Rodrigues discute com atriz: "a verdade sempre aparece"

Cris Dias, que é ex de Thiago Rodrigues, discutiu com a atriz Julia Konrad nas redes sociais nesta terça-feira, 20

A jornalista esportiva Cris Dias e a atriz Julia Konrad protagonizaram uma grande discussão na manhã desta terça-feira, 20. A confusão iniciou após Cris Dias comentar sobre o desfecho do caso de agressão relatado por Thiago Rodrigues, com quem foi casada por dez anos e tem um filho. “A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu a apresentadora do Band Esporte Clube.

Pouco mais tarde, Julia Konrad usou seu Twitter para soltar uma indireta ao comentário de Cris: “A verdade, realmente, sempre aparece. Pra todo mundo viu? Praticar a mesma empatia que se espera, a maior lição de todas. Afinal, só se muda algo falando sobre, né?”. A fala da atriz é em referência ao caso de abuso sexual revelado em 2020, em que ela acusa um antigo namorado de tê-la estuprado.

Julia Konrad namorou o ator Caio Paduan por cerca de três anos, levando os internautas a torná-lo o principal suspeito da acusação de estupro relatado pela atriz. Atualmente, Cris Dias está em um relacionamento com Caio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“2022 terminando, hora das verdades. A Julia Konrad quer se meter, né? Então, tá. Ela me bloqueou aqui e no Instagram há anos, pra poder mentir a vontade sem ser retrucada. Uma covardia dessas merecia processo. Mas não queríamos dar mais mídia pra isso. Mas…quem sabe em 2023, né?! E temos provas de que além de tentar queimar publicamente, ela chamou umas amigas e ameaçou várias pessoas do meio, pra ele não trabalhar mais. Temos testemunhas. A covarde insinua sem provas e sem citar nomes. Quis causar. Porque não se ajuda outras mulheres mentindo assim”, refutou a jornalista após a indireta feita por Julia.

Cris Dias continuou com as acusações a Júlia, levando a crer que a atriz inventou o abuso: “Eu poderia acusar tanta gente, mas prefiro estudar ou ir na terapia. Como alguém pode acusar alguém de crime hediondo sem citar o nome e sem provas? Só manipulando a mídia e o meio usando ameaças e a causa feminista? Você sabe que pode tomar processo?”.

Julia Konrad encerrou o assunto tuitando “Eu tô do teu lado, mulher”, já Cris continuou com a discussão publicando comentários sobre a atriz em seu perfil no Twitter.

As covardes excluíram os tweets. Mas pra vcs entenderem o pq tô falando aqui. A estuprada de taubaté cheia de sororidade comigo (#sqn) e numa história envolvendo um menor de idade e que nada tem a ver com ela, só pra piorar. Essa é a pobre mocinha estuprada sem saber tá aí. pic.twitter.com/I2lQus5Nkn — Cris Dias (@crisdiass) December 20, 2022

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags