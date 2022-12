As confraternizações de fim de ano estão com tudo e as celebridades não escapam de se reunirem com seus grupos de famosos. Grande campeã do BBB 21, Juliette aproveitou para festejar com as amigas globais e fazer um amigo secreto.

Na foto publicada nesta sexta-feira, 16, no perfil de Juliette, as atrizes Isabel Teixeira, Deborah Secco, Juliana Paes, Fernanda Paes Leme, Vitória Strada e Marcella Rica, reuniram-se com a influencer Rafa Kalimann, a cantora Duda Beat e a comunicadora Nilma Quariguasi, esposa do ator Rômulo Estrela.

“Presentes que esse mundo trouxe”, escreveu a cantora que irá se apresentar em Fortaleza neste sábado, 17. Nos comentários da publicação, seguidores da cantora deixaram seus elogios às convidadas. “Ontem foi tudo!!! falou a que acompanhou dos stories”, comentou uma fã, em referência aos vídeos publicados por Juliette durante o evento.



