Após 25 anos, Ash Ketchum se torna campeão mundial no anime Pokémon

Depois de 25 anos, o sonho de Ash Ketchum, protagonista do anime Pokémon, finalmente se realizou. O personagem de 10 anos é agora campeão mundial. A premiação foi exibida em episódio veiculado na TV japonesa, na última sexta-feira, 11.





Em uma publicação na conta oficial de Pokémon, no Twitter, Ash Ketchum aparece erguendo o troféu de campeão mundial do Torneio Pokémon. "Ele fez isso! Ash se tornou um Campeão Mundial!", publicou a conta oficial.

Ash Ketchum é um garoto de 10 anos, que sempre alimentou o sonho de um dia se tornar o maior treinador Pokémon. As gerações de fãs, que acompanham o anime ao longos das duas décadas e meia, se emocionam hoje com a conquista do garoto.

O anime, febre no Brasil no final da década de 1990, é baseado na série de games exclusivos da Nintendo. Na próxima sexta-feira, 18, será lançado exclusivamente para o Nintendo Switch o jogo Pokémon Violet e Pokémon Scarlet. Será a nona geração do game, que estreou com Pokémon Red e Pokémon Green, lançados para o Gameboy em 1996.

Os jogos chegaram ao Ocidente entre 1998 e 1999, pouco antes de o anime estrear no Brasil, onde foi exibido originalmente no programa "Eliana & Cia", da TV Record. A obra estimulou a segunda grande onda de desenhos japoneses na TV brasileira, depois da de "Cavaleiros do Zodíaco", em 1994. O anime Pokémon está na 25a temporada, denominada "Jornadas Supremas", na qual Ash divide o protagonismo com outro personagem, chamado Goh.

A vitória de Ash no torneio mundial, diante do invicto Leon, foi celebrada no Japão. Imagens do bairro Shibuya, em Tóquio, viralizaram nas redes após mostraram um grupos de pessoas acompanhando a vitória de Ash, pela conquista do título de campeão.

