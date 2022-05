Após "bico de pato", olhar de "peixe morto" é a nova tendência para as selfies

As celebridades estão com uma nova aposta na hora de fazer selfie: o olhar de “peixe morto”. Antes da dominado pelo famoso “bico de pato”, a expressão de tédio passa a ser cada vez mais recorrente no feed do Instagram.

O biquinho, que surgiu na internet em 2010, foi trocado por um olhar mais debochado e “pessimista”. Em uma entrevista concedida ao site de moda "The Cut", da revista "New York", o analista de tendências Sean Monahan explicou que essa mudança pode significar a volta do estilo indie.

“A mudança de vibe pode indicar a volta do indie de antigamente: fotografia com flash em festas, maquiagem e cabelo bagunçados, além do retorno de uma cultura mais fragmentada e da ironia”, explica.

Jade Picon, Billie Eilish e Zendaya são personalidades que adotaram o estilo para suas fotos. Nas redes sociais, é possível ver várias imagens com o olhar de "peixe morto".

De acordo com o portal G1, em muitos casos, essa expressão vem acompanhada de maquiagem borrada e roupas despojadas. Se antes era investida uma produção para que as fotos saíssem com qualidade, agora já não é um pré-requisito para as fotografias.

Com um tom artístico, as imagens passaram a ser borradas, tremidas ou com flash estourado. Tendo como objetivo que pareça que você não está se esforçando para a foto "sair boa".

Além disso, é notório que o estilo de famosos anos dos 1990 e do início dos anos 2000, que passavam a impressão de não ter paciência, serve como referência para as celebridades de 2022.



