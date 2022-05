Sabrina Sato dá dica para superar relacionamento: "Cachaça e outra sentada"

A apresentadora recebeu a cantora Luísa Sonza no "Saia Justa" dessa quarta, 11, e as duas conversaram sobre paixões

Durante o programa "Saia Justa" do GNT, exibido na última quarta, 11, Sabrina Sato bateu um papo sobre relacionamentos com a convidada Luísa Sonza. A apresentadora falou sobre a dificuldade de superar uma paixão e deu dica do que fazer para virar a página.

"Eu já sofri de chorar. É uma droga. E aí, como eu vou sair? A melhor coisa é cachaça e outra sentada", brincou. Sabrina também deu outras opções do que fazer: "Sair, amigas, trabalho, ocupar sua mente", sugeriu. "É muito difícil curar paixão. Devia ter uma droga para isso", declarou.

A apresentadora ainda lembrou sobre a dificuldade que teve quando seu relacionamento com Dhomini, do BBB 3, chegou ao fim. "Até meus 32, eu chorava muito. Pelo Dhomini, eu quase morri. Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares", contou.

Já Luísa admitiu que se apaixona facilmente. "A Luísa Sonza é uma super-heroína que eu crio do que eu queria ser. Me apaixono por toda pessoa que eu fico. Me apaixonei por um esses dias, jurei que ia casar, fiquei duas vezes", disse.

