Após virar meme, Pequena Lô desabafa sobre comentário capacitista

A influenciadora digital Lorrane Silva, conhecida como Pequena Lô, usou as redes sociais na terça-feira, 17, para desabafar sobre mensagens preconceituosas que tem recebido após ter virado meme. Para ela, o viral não foi engraçado e foi capacitista ao zombar de sua deficiência.

Tudo começou quando através do Twitter, Pequena Lô viralizou com um internauta que resgatou um tweet de 2021, onde a influenciadora escreveu: "Gente, o cílios", em referência aos cílios postiços que estava usando em uma foto, mas que haviam descolados após curtir uma festa. O internauta resgatou a postagem respondendo: "Gente, o clitóris". Pequena Lô não gostou da mensagem e escreveu: "Quer ir também, mo? Pro print das denúncias e a gente se ver na justiça? Ou vai se livrar desse mico? Que você tá passando".

"Eu não ia vir aqui falar não, mas vocês são insuportáveis demais. Quero falar pra quem anda vindo aqui no meu perfil, me encher a p**** do saco. Primeiro que o perfil é meu e eu posto o que eu quiser, e tem pessoas que gostam, então é isso que importa pra mim. Se não gostou, passa reto ou usa a funçãozinha block ou silenciar. Se você não gosta do meu trabalho, ninguém tá te forçando, e tá tudo muito bem não gostar. Ninguém nunca vai gostar 100% das coisas e ninguém nunca vai ser perfeito", desabafou.

Apesar das críticas, Pequena Lô deixou claro que não irá parar com seu trabalho. "Saibam que vocês não vão conseguir me parar, porque eu amo o que eu faço, e as pessoas gostam, se não eu não estaria aqui onde eu tô, e conquistando coisas que vocês não sabem nem metade, porque não preciso ficar contando", disse.

A influenciadora ainda falou que não é engraçado fazer piada com deficiência e que as pessoas estavam sendo capacitistas. "Pare de querer ser engraçado falando da minha deficiência. Você não está sendo engraçado, você está sendo capacitista, e muito preconceituoso achando que pode sair falando só porque tá por trás de uma foto que não é sua, e não é assim que funciona, sai dessa bolha", declarou.

"Vão viver e aprender a respeitar o que você não gosta, porque vocês ainda vão me ver muito por aí, e muitas outras pessoas que não fazem parte da bolha de vocês, que não são padrão", afirmou. "Sobre a frase que vocês intitularam 'meme' que foi quando uma pessoa me ofendeu. Mas pra vocês isso não importa, o que importa é querer ser engraçado nas custas dos outros. Não ligo pra essa frase, continuo trabalhando e conquistando inúmeras coisas. Enquanto vocês ficando sendo infantis", declarou.

