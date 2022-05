Deborah Secco lembra de fase "piranha": "Era feminista antes de virar moda"

A atriz Deborah Secco, que hoje está casada com o modelo Hugo Moura, lembra de períodos em que estava solteira

Deborah Secco está casada com o modelo Hugo Moura e focada em cuidar de sua filha, Maria Flor, que tem seis anos. Mas, em entrevista para o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, ela lembra do período em que estava solteira: “Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha. Ser piranha hoje tá na moda”.

“Nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos... Era uma feminista antes do feminismo virar moda”, afirma.

No passado, porém, perdeu algumas amizades depois de se relacionar com homens comprometidos. “Tenho inimizades porque, na época, ou peguei o namorado ou peguei o marido de alguém”, recorda.

A atriz se arrepende e pede desculpas pela situação que causou: “hoje peço desculpas. Não sou mais assim”.



