Camila Loures apaga vídeo após relatar expulsão de carro por Uber

A influenciadora narrou a situação aos prantos e expôs o perfil do motorista que a teria expulsado, mas internautas defenderam a atitude do condutor

Nesta quarta-feira, 18 de maio, a youtuber Camila Loures gravou stories no Instagram aos pratos após ter sido expulsa do carro de um motorista da Uber em São Paulo. A influenciadora chegou a divulgar o perfil do motorista, mas internautas a criticaram pela exposição e relato. Após a repercussão, Camila acabou apagando os vídeos.

Ao narrar o momento, a influenciadora explicou que estava com frio e pediu para que o motorista fechasse a janela do carro. Ele teria negado, informando que os protocolos da Uber para combater a covid-19 pediam para que os motoristas mantivessem as janelas do veículo abertas. Ela insistiu para que subisse a janela pelo menos um pouco, por conta do frio, mas o motorista teria novamente negado e parou o carro, pedindo que a youtuber se retirasse.

Camila Loures foi expulsa de carro por motorista de aplicativo pic.twitter.com/BHpgGudrNg
May 18, 2022

Camila descreveu a situação como "desesperadora" e expôs o perfil do motorista. No print feito pela youtuber, era possível ver o nome do condutor, sua nota de avaliação no aplicativo, 4,93, e que ele trabalhava para a Uber há 5 anos.

Internautas questionaram a reação da influenciadora, afirmando que ela teria exagerado e elogiaram a postura do condutor por ter respeitado o protocolo. Camila também foi criticada por ter exposto o motorista, o que poderia resultar no bloqueio do condutor pelo aplicativo. Após a repercussão, ela disse que estava resolvendo a situação com a Uber e agradeceu quem se colocou no seu lugar.

Confira a repercussão:

Foi desesperador, o Uber queria cumprir os protocolos de uma doença que matou milhares de pessoas em 3 anos, triste a vida da Camila Loures. — Jean Santos (@jeansantosccp10) May 18, 2022

O melhor de tudo no vídeo da Camila Loures é que segundo ela, estava DESESPERADA, mas teve tempo de entrar na câmera e escolher com qual filtro ia chorar



é sobre isso pic.twitter.com/h9xeoEDlh4 — Polonio (@crfpolonio) May 18, 2022

Cheguei em casa e me deparei com essa história esdrúxula da Camila Loures. Espero que o Uber a processe por conta dessa exposição indevida. Claramente ela usou a influência para manipular a opinião pública a seu favor. Prejudicou um trabalhador a troco de nada — Débora Horta (@deborashorta) May 18, 2022

