Pantanal: filho de Trindade e Irma terá poderes diabólicos

Já revelado na trama que Trindade fez um pacto com o diabo, peões ficarão surpresos ao saber que filho do violeiro também herdará poderes diabólicos

Trindade (Gabriel Sater) e Irma (Camila Morgado) terão um filho na novela “Pantanal”, que herdará os poderes sobrenaturais do pai. Durante a gestação, o “bebê-diabo” já dará sinais dos de que possui as habilidades dadas pelo peão que fez pacto com o cramulhão.

No capítulo desta quarta-feira, 18, a Irma fará um “retiro” pelo Centro-Oeste com o desejo de viver sua história de amor com José Leôncio (Marcos Palmeira). No entanto, ao ser rejeitada pelo ex-cunhado, ela terminará se envolvendo com o violeiro misterioso após sua frustração.

Trindade já revelou, na trama, ter feito um pacto com o diabo. Ao saber da gravidez da namorada, suspeitará que o filho terá os mesmos poderes que os seus. A cena acontecerá durante uma roda de peões, na qual a viola começará a tocar sozinha; o forasteiro dirá aos colegas que seu filho é o responsável pelo feito.

A fofoca rolará solta rapidamente pelos locais. "Estávamos aqui eu, o Alcides (Juliano Cazarré) e o peão cramulhão. Ele tava quieto no canto dele, como se estivesse em um transe. E, de repente, ele olhou para a viola, e ela começou a tocar sozinha. Bem na nossa frente. E ele disse que não era o diabo. Ele disse que era o filho dele, que o menino estava tocando de dentro da barriga da dona Irma", contaram Alcides (Juliano Cazarré), Zaquieu (Silvero Pereira) e José Lucas (Irandhir Santos).

Bebê diabo fora da novela

A história do filho de Trindade e da Irma na novela “Pantanal” faz referências a notícias reais. Na década de 1970, o bebê-diabo repercutiu pela cidade de São Paulo devido às matérias veiculadas pelo jornal “Notícias Populares” (1963-2001). Conhecido pelas manchetes sensacionalistas, a Redação fez uma série de reportagens sobre essa lenda urbana, que se baseou no nascimento de um bebê com deformidades. Aproveitando o gancho, o jornal passou a publicar diversas notícias sobre crianças pulando telhados para beber sangue como se fossem verdadeiras.

