"Sou artista e aprendiz", rebate Juliette após polêmica com Samantha Schmutz

A polêmica começou quando Juliette se classificou como artista no programa Altas Horas, exibido no último sábado, 14

Depois de a atriz Samantha Schmutz questionar o posicionamento de Juliette Freire como artista, a ex-Big Brother Brasil (BBB) 21 publicou em seu perfil no Twitter uma mensagem que acabou servindo como resposta aos seus comentários. Em sua fala, Juliette apontou como a arte “transcende qualquer rótulo” e que “ser artista” é “maior que tudo isso”.

"A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso... É tocar o outro com o que há de melhor em você. É doação, é amor, é verdade... Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa", declarou.

Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa.



A polêmica começou quando Juliette falou sobre a importância do papel social da arte em sempre se posicionar com o que diz respeito à sociedade. “Estamos em um lugar de destaque, temos um papel social. Tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação”, afirmou, durante participação no programa Altas Horas.

O discurso de Juliette teve repercussão majoritariamente positiva nas redes sociais, mas o foco da discussão acabou sendo outro a partir do momento que Samantha Schmutz perguntou, em uma postagem no Instagram, se a paraibana seria realmente uma artista. “Acho ótimo se posicionar. Mas ela é artista?”, questionou.

Após receber muitas críticas e se tornar um dos assuntos mais comentados na internet, a atriz apagou o comentário. Juliette, por sua vez, deixou de seguir a atriz no Instagram, tornando o ocorrido ainda mais repercutido.

Ingrid Guimarães, amiga de Schmutz, defende Juliette

A atriz Ingrid Guimarães, do mesmo grupo de amizade que Samantha Schmutz tinha com Paulo Gustavo, se posicionou em sua conta do Instagram em defesa de Juliette.

"A genial Nina Simone, tem uma fala que diz, 'como pode você ser artista e não refletir seu tempo?'. Achei incrível essa reflexão de uma artista tão popular como a Juliette. Eu sempre achei que tudo que o público me deu ao longo desses anos, me fez e faz acreditar, que a função de um artista não é só aparecer e viver financeiramente disso. Somos também cidadãos e temos vozes. Ser artista vai muito além do que ser famoso. Levamos discussões sérias (mesmo que através do humor), criamos reflexões através de um texto, uma expressão, uma dança, música, imagens, telas... Damos voz também a quem não tem voz. Ser artista é acima de tudo, ser humano", escreveu a atriz.

Lumena saiu em defesa de Juliette

Até mesmo a ex-BBB e DJ Lumena Aleluia, um dos principais desafetos de Juliette durante o BBB 21, saiu em defesa da paraibana após crítica de Schmutz.

"O Brasil respira arte... O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro para desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e reinventar é pura arte", escreveu Lumena.

