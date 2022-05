Restaurante de São Paulo faz homenagem a Chaves em linha de sanduíches

O Patties, restaurante especializado em delivery em São Paulo, faz uma linha de sanduíches inspirada na Turma do Chaves

O Patties, restaurante especializado em delivery em São Paulo, fez uma linha de sanduíches inspirada na Turma do Chaves. A ação já está disponível na capital paulista para pedidos via aplicativo.

O prato principal é o sanduíche de presunto, que aparece em vários episódios da série. O protagonista, que nunca rejeita oferta de comida, sempre fala que esse é o seu prato favorito.

Os vegetarianos também têm uma opção, que é um smash vegetariano com beterraba. O hambúrguer possui o formato quadrado para diferenciar do produto com carne.

Patties lança combo em referência à Turma do Chaves (Foto: Divulgação)



O combo compõe batatas fritas, suco de tamarindo, maionese (apelidada de “nhonhonese”), churros, além de um pacote de figurinhas e uma meia do Quico.

Outros lançamentos serão divulgados em breve, como o “hot dog do professor Linguiça”. O estabelecimento promete mais surpresas.

“Apesar de termos licenciado a marca, tratamos como uma homenagem e fizemos o que todo amante de Chaves sempre sonhou, mas nunca viu de fato”, afirma Henrique Azeredo, fundador do Patties, em texto divulgado para a imprensa.



