Kailia Posey, do meme de "Pequenas Misses", morre aos 16 anos

A informação foi noticiada no Facebook da mãe da jovem. A causa da morte ainda não foi divulgada

A jovem Kailia Posey, que se tornou estrela do reality show norte-americano "Pequena Misses", morreu aos 16 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 3, por sua mãe, Marcy Posey, em publicação no Facebook.

"Não tenho palavras ou pensamentos. Uma linda menina se foi. Meu bebê para sempre", escreveu. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas relatos do portal britânico Daily Mail indicam que a jovem pode ter se envolvido em um acidente de carro em Las Vegas, nos Estados Unidos, após sair de uma festa para estudantes.

O reality show que tornou Kailia conhecida, exibido pelo canal TLC entre 2009 e 2013, acompanhava famílias de crianças em concursos de beleza. Posey tinha cinco anos quando competiu no concurso Califórnia Tropic Arizona e apareceu em um episódio do programa, se tornando meme pelas expressões faciais que fez durante entrevista.

Após a edição, a jovem continuou competindo nos circuitos durante a infância e adolescência, ganhando o título de 'Miss Lynden Teen USA' no ano passado. Kailia fez aniversário no dia 19 de abril e participou da sua festa de formatura no último fim de semana.

