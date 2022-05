Simone e Simaria viralizam com reviravolta em música

"Amiga me escuta / Quero falar contigo / Preciso de um conselho / pra dor que estou sentindo". A nova música de Simone e Simaria, intitulada "Amiga", traz um desabafo de uma mulher em meio a um relacionamento amoroso, enquanto a amiga tenta dar conselhos sobre a situação. No entanto, o desfecho da canção traz uma reviravolta e transforma a performance da dupla em uma verdadeira novela.

A faixa faz parte do EP "Bar das Coleguinhas 2". Gravado em 2020, o projeto teve seu lançamento adiado por conta da pandemia de Covid-19, mas foi finalmente lançado no fim de abril. No vídeo de "Amiga", publicado no YouTube, Simone e Simaria incorporam as personagens da música e sentam frente a frente para cantar os versos da canção.



Sobre o assunto Kailia Posey, do meme de "Pequenas Misses", morre aos 16 anos

Evento de mágica chega a Fortaleza com apresentações, oficinas e workshops

Um ano sem Paulo Gustavo: onde ver filmes e séries do humorista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reviravolta exposta no fim da música leva o público à loucura. No vídeo, é possível ver pessoas boquiabertas. Não só quem esteve presente na gravação, mas a internet também ficou perplexa com a performance das coleguinhas, o que fez com que o vídeo viralizasse. No YouTube, o clipe já conta com mais de 3 milhões de visualizações.

"A ideia da reviravolta veio da minha cabeça mesmo. As pessoas amam novelas, mas nunca viram duas cantoras atuando num palco, num cenário, então isso mexe com a cabeça do povo", disse Simaria em entrevista ao G1. "Eu tinha certeza que ia impactar todo mundo", declarou.

"Amiga" ainda surpreende por não ter uma estrutura musical igual a de outros hits sertanejos, que costumam ter um refrão repetido. A faixa de Simone e Simaria traz uma história com começo, meio e fim, sem repetições. A música foi composta por Simaria com o piauiense Nivardo Paz, que também é coautor de outros hits da dupla como "Meu violão e nosso cachorro" e "Quando o mel é bom".

Assista ao vídeo de "Amiga":

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.