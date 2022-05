Evento de mágica chega a Fortaleza com apresentações, oficinas e workshops

O XIV Congresso FLASOMA chega a Fortaleza entre os dias 5 e 8 de maio com grandes nomes da magia e do ilusionismo. Pela primeira vez na capital cearense, o evento terá espetáculos para o público no Teatro São José. Os interessados podem adquirir as entradas por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), além da doação de alimentos não perecíveis.

Durante a programação, os espectadores poderão conferir o Campeonato Latino-Americano de Ilusionismo, realizado em diversas categorias, assim como shows, conferências, oficinas e workshops com mestres da mágica. Entre os mais de 34 artistas presentes na competição, estão 12 mágicos brasileiros premiados, como Ryan Rodrigues, Rodrigo Lima, Wiliam Seven, Luis Fosc e o cearense Eflém. Os destaques internacionais envolvem intérpretes do México, Guatemala, Bolívia, Venezuela, Chile, Colômbia e Uruguai.

A organização do evento reforça a importância da doação de 1 kg de um alimento não perecível, que será recebido na porta do Teatro São José antes do início das competições. O que for arrecadado será repassado a uma instituição de caridade. Assim, poderá "ajudar aos mais necessitados e cumprir o seu papel social", afirma o presidente do Congresso, Fernando Dantas, em comunicado divulgado à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Como a queda da estátua Iracema Guardiã afeta o debate sobre a arte pública

Fresno anuncia show em Fortaleza

Kailia Posey, do meme de "Pequenas Misses", morre aos 16 anos

Sobre a FLASOMA

A Federação latino Americana de Sociedades Mágicas (FLASOMA) surgiu em 1982, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. É uma entidade sem fins lucrativos e uma das maiores referências da representação dos mágicos da América Latina, promovendo festivais, simpósios, congressos, competições e demais atividades que fomentam o desenvolvimento da arte mágica.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

XIV Congresso FLASOMA - Espetáculos para os Congressistas e Público em Geral

Quando: 5 a 8 de maio

Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299, Centro)

Quanto: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), além de doação não obrigatória de 1 kg de alimento não perecível.

Vagas limitadas à capacidade do teatro. Vendas na Plataforma Sympla



Confira a programação completa:

Quinta-feira, 05/05, às 20h: Apresentação do Grupo Arte de Viver, Arte de Viver, Ryan Rodriguez, Byron, Robert Giblan, Quique Marduk, Jack Maxxy, Javier Botia. Mestre de Cerimônias Wagner Messa.

Sexta-feira, 06/05, às 20h: Apresentação de Daniel Mormina, Juan de Marco, Luis Fosc, Bernardo Sedlacek, Juan Rubiales, William Seven, Henry Evans. Mestre de Cerimônias Tony Guerrero.

Sábado, 07/05, às 20h: Apresentação de Luiz Karias, Cuba Magic, Uno y Medio, Horus, Daba y Cielo

Jei Min. Mestre de Cerimônias Sergio Ferrer.

Domingo, 08/05, às 16h: Show infantil com Ryan Rodriguez, Mago Mai, Eflém, Ezequias, Rodrigo Lima, Rey Bencito. Mestre de Cerimônias Lorenzo Pedemonti.

Domingo, 08/05, às 20h: Show de Encerramento com os vencedores da competição e artistas variados.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags