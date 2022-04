Repositor chama atenção ao fazer esculturas com produtos em supermercado na Paraíba

Leandro trabalha com descarga e distribuição de itens há um ano e começou a exercer a função mesmo ser ter experiência

O repositor de estoque de um supermercado na Paraíba viralizou nas redes sociais depois que sua forma de organizar os produtos nas prateleiras veio à tona. Leandro Vieira utiliza os alimento para fazer arte. Casa de pacotes de macarrão ou arroz, árvore de massa de milho, torre de papel higiênico são algumas das criações que o profissional fez com as mercadorias.

Ele trabalha com descarga e distribuição de itens há um ano e começou a exercer a função mesmo ser ter experiência. Meses depois, é possível perceber o cuidado e a organização que o homem tem ao trabalhar, feito que é reconhecido tanto pelos clientes quanto pelos donos do estabelecimento.

A maneira de Leandro em organizar os produtos viralizou, obtendo mais de 1 milhão de visualizações em uma rede social. E por conta disso, o supermercado localizado em Galante, distrito de Campina Grande, tem recebido clientes até de outras cidades que vão ao local para fazerem compras e tirarem fotos com a arte feita pelo repositor.

"Paro uns dez segundos e fico imaginando o que vou fazer ali. É tudo feito na hora", explicou o profissional em entrevista concedida ao portal G1 da Paraíba. Ele também revelou que, apesar de demandar muito tempo para que o resultado final possa ser visto, os proprietários não o pressionam para terminar logo.

E se a intenção era chamar atenção dos clientes, o objetivo foi concluído com sucesso. Segundo Leandro, algumas pessoas entram no supermercado sem a intenção de comprar algo, mas depois de verem as esculturas e a organização "surge a vontade de comprar".

