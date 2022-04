Após agredir e roubar veículo de uma idosa, ladrão se envolve em acidente e morre

Após agredir e roubar o veículo de uma idosa de 72 anos, um ladrão acabou se envolvendo em um grave acidente de carro algumas horas depois do crime. O homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O caso aconteceu na cidade de San Antonio, no estado americano do Texas.

Shirlene Hernandez, a vítima do roubo, foi atacada após estacionar em um posto de combustível para tomar algo, a mulher já tinha o hábito de frequentar o local. O assaltante disparou vários socos no rosto da mulher e pegou as chaves do carro dela, após as agressões, ele fugiu conduzindo o veículo. As informações são do Jornal O GLOBO.

Pessoas que estavam próximas do local do assalto tentaram impedir o crime, mas o homem conseguiu fugir. Para surpresa de Shirlene, algumas horas depois ela recebeu a notícia de que seu carro havia sido encontrado. O veículo estava totalmente destruído em uma rodovia interestadual, com o criminoso morto no interior.

A mulher lamentou a situação: “Há muitas pessoas que diriam que o que vai, volta, carma. Eu não pensei isso. A única coisa que eu fiquei foi muito triste porque ele tinha morrido. Agora, é verdade, ele me machucou, mas o Senhor achou por bem tirá-lo de sua miséria”, disse.



Shirlene Hernandez está bem e se recupera dos ferimentos causados pelas agressões do assaltante. Ela diz que agora precisa ver como vai continuar sua vida, mas que deseja não parar de trabalhar. Para isso, já pensa em como conseguir outro carro.

Uma vaquinha virtual foi criada pela neta da idosa, a ideia da menina é levantar fundos para comprar um carro novo para a avó. A expectativa era de arrecadar cerca de US$ 5 mil e em alguns dias esse valor já foi superado. As doações já alcançaram valores maiores que US$ 27 mil, com quase 700 doações.







