Último romântico: jovem envia "formulário de pedido de desculpas" para reatar namoro

Depois de dois dias levando "gelo" da namorada, o estudante de tecnologia da informação, João Victtor Lima, de 22 anos, resolveu enviar para a amada um "formulário oficial de desculpas formal". O "documento" foi uma forma de se reconciliar com Marielle Lima, 21, após uma briga. O casal, que vive em Natal, no Rio Grande do Norte, fez as pazes depois do gesto romântico de João.

A jovem publicou em sua conta no Twitter a foto do formulário de desculpas preenchido e assinado pelo namorado. No documento, ele reconheço o erro que cometeu e pede perdão para Marielle. A postagem já soma 221 mil curtidas e 17,1 mil compartilhamentos.

"Briguei com meu namorado, eis que o porteiro me liga avisando que ele deixou um documento na portaria. O meu namorado é um dos últimos românticos e eu posso provar", escreveu Marielle no post.

O casal, que está junto há seis meses, se conheceu através de amigos em comum. Ao portal G1, ela contou que eles havia brigado no último domingo, 17, por causa um assunto que já tinham conversado antes. Marielle, então, começou a dar um "gelo" no rapaz no dia seguinte.

"Ele mandou um texto pedindo desculpas, dizendo que reconhecia que tinha errado e entendia se eu não quisesse mais namorar com ele, mas que faria de tudo para me reconquistar. Ainda assim, continuei sem dar bola", revela em entrevista.

Na tentativa de se reconciliar, João Victtor pede ao porteiro para que entregasse o formulário para a amada. A jovem disse achou "a coisa mais fofa do mundo" e votou a falar com ele.

