Homem processa empresa e ganha R$ 2,1 milhões após festa surpresa de aniversário no trabalho

Um homem vai receber R$ 2,1 milhões de indenização após processar a empresa que trabalhava por causa de uma festa surpresa de aniversário que ele não queria. Kevin Berling havia informado ao chefe que a comemoração poderia provocar crises ansiedade, mas não foi ouvido. O caso ocorreu em Kentucky, nos Estados Unidos.

De acordo com o homem, o caso ocorreu em agosto de 2019, na Gravity Diagnostics. Ele trabalhava na empresa há 10 meses e, como sofre de transtornos de ansiedade, pediu que não fosse realizado nenhuma comemoração em seu aniversário.

Após ser surpreendido pelos colegas, Berling sofreu um ataque de pânico e passou o intervalo dentro de seu carro. De acordo com a BBC, no dia seguinte, o homem foi chamado para um reunião e acusado de ter "acabado com a alegria dos colegas", o que provocou outra crise.

Três dias após a tensa reunião, o homem recebeu um e-mail informando a sua demissão. No texto, eles alegaram que a atitude de Berling representava uma "ameaça à segurança de seus colegas".

A Gravity Diagnostics disse que o funcionário havia sido "agressivo" durante o momento, o que assustou os seus colegas. Depois disso, ele resolveu processar a empresa.

Segundo a rede de televisão CBS News, o advogado do empresário informou que ele havia acatado a solicitação do homem, porém, os seus funcionários acabaram organizando a festa para o colega.

O tribunal decidiu no dia 31 de março que a empresa teria que indenizá-lo em US$ 450 mil (equivalente a R$ 2,1 milhões na cotação atual) por sofrimento emocional e salários perdidos.

