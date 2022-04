Linn da Quebrada usa foto do Serasa no WhatsApp para despistar contatos

"Estratégia" da artista e ex-BBB foi revelada pela amiga Naiara Azevedo no Twitter, que compartilhou na rede social parte de uma conversa com Linn

Com a eliminação de todas as "comadres" do Big Brother Brasil 22 — grupo formado por Jessilane Alves, Natália Deodato, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo —, as amigas vêm compartilhando nas redes sociais as brincadeiras que fazem entre si fora do confinamento.

Na noite desta segunda, 18, Naiara "expôs" a amiga Linn no Twitter ao revelar uma "estratégia" da atriz e cantora para passar despercebida no WhatsApp: usar, como foto de contato, a logomarca da Serasa, empresa brasileira conhecida como banco de dados de dívidas não pagas.

Perguntei pra @linndaquebrada se ela não tinha add meu número na agenda dela pq a foto dela não estava aparecendo no meu zap … olha a resposta dela pra mim pic.twitter.com/9aXdi8kwXv
April 19, 2022

A brincadeira foi revelada aos fãs por Naiara no Twitter. A cantora escreveu que perguntou para a amiga se ela tinha o seu número de celular salvo, já que não conseguia ver a foto de Linn. Na resposta bem-humorada da multiartista, ela revelou o "segredo".

"Minha foto, amiga, eu tiro pras pessoas não saberem que sou eu mesma. Não tá aparecendo a foto do Serasa aí, não? Eu coloquei uma foto do Serasa, não quero que as pessoas fiquem sabendo que sou eu, muita gente que já tinha meu telefone, muita gente que eu falei de antes, muito bofe, que agora eu não quero que saibam que sou eu", brincou.

Linn, no próprio Twitter, compartilhou a publicação de Naiara e brincou: "Vou ter que mudar a foto de novo". Em outra postagem, a atriz e cantora seguiu: "Galeras, bora de enquete pra decidir minha próxima foto do zap".

A "exposição" de Linn foi feita depois que Naiara compartilhou uma captura de tela do WhatsApp mostrando conversas com Linn, Natália, Jessi, o cearense Vyni e, ainda, o grupo "Comadres". Na imagem, a única pessoa sem foto era Linn, o que levou seguidores a questionarem se a multiartista teria salvo o número da cantora sertaneja.



