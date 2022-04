Luísa Sonza desabafa sobre vida amorosa: "Não gosto de tomar atitude"

Solteira há oito meses, Luísa Sonza usou as redes sociais para desabafar sobre sua vida amorosa. O último relacionamento público da cantora foi com Vitão, entre setembro de 2020 e agosto de 2021, mas ela afirmou que não tem se envolvido com outras pessoas e pediu ajuda para mandar indireta ao seu atual interesse amoroso.

"Meu sonho ser a piranha que vocês acham que sou porque se vocês soubessem a seca que eu vivo vocês iam cair duro, vocês não tão preparados pra essa conversa ainda", declarou no Twitter. Luísa aproveitou para pedir ajuda a perfis de fofoca no Instagram. "Instas de fofocas, por favor, divulguem a seca da loirinha pra ver se causa algum efeito nesse macho que tô querendo pegar, ver se ele toma alguma atitude", escreveu.

A cantora ainda admitiu que não gosta de ir atrás de quem ela tem interesse. "Não gosto de tomar atitude, gosto que as pessoas venham até mim", revelou. "Eu amo que meu orgulho vai a ponto de preferir pedir pra Insta de fofoca divulgar do que mandar um 'oi' no WhatsApp", brincou.

Luísa também mandou um recado sincero para homens que mandarem mensagens pensando que a indireta foi para eles. "Pensando agora em todos os que vão aparecer mandando mensagem achando que são eles e não são, ai, meu Deus, se eu der vácuo, você já sabe, amigo, não é você, mas te adoro como pessoa", disse.



"Eu sou uma farsa, sou piranha de internet, o famoso fogo de palha, é um oi meio fofo que a pessoa dá já imagino três filhos um golden retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês desculpa", declarou.

