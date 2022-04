"Fofocas atrapalharam", diz Marina Ruy Barbosa sobre relação com Marquezine

A modelo também falou sobre seu posicionamento político e a visão de que ela é uma personalidade pública "isenta" diante do governo de Jair Bolsonaro (PL)

Em entrevista publicada no último domingo, 17, a atriz, modelo e empresária Marina Ruy Barbosa comentou detalhes sobre planos de sua carreira, divórcio, posicionamento político e até sobre seu relacionamento com a também atriz Bruna Marquezine.

De acordo com Barbosa, há “muito respeito” e “carinho” por Marquezine. “Fofocas atrapalharam essa relação”, explicou a atriz ao caderno Ela, do jornal O Globo. As duas artistas até chegaram a contracenar juntas na telenovela “Deus Salve o Rei”, de 2018. Marina também comentou sobre como são forçadas comparações entre mulheres, que acabam apontando para uma “rivalidade feminina”.

“Vivemos em uma sociedade machista e vejo muitas comparações, sempre entre mulheres. Crescemos ouvindo que Xuxa e Angélica eram rivais. Precisamos mudar essa história. Bruna e eu passamos por isso o tempo inteiro. Somos da mesma geração, começamos na TV mais ou menos juntas. Essa ‘rivalidade’ dá retorno, audiência em sites. Isso é tóxico para todos os lados envolvidos”, argumentou.

Outro assunto discutido por Marina Ruy Barbosa foi a acusação de que teria sido “pivô” da separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento durante a época das gravações da novela “O Sétimo Guardião”, em 2019. Marina relata que esse foi um “trabalho tumultuado" e que foi “envolvida em uma polêmica na qual não tinha nada a ver”. Além disso, chegou até a desmaiar no camarim devido a uma crise de pânico.

A modelo também comentou na entrevista sobre seu posicionamento político e a visão de que ela é uma personalidade pública “isenta” diante do governo de Jair Bolsonaro (PL). Atualmente, a modelo namora o deputado federal Guilherme Mussi, do Progressistas, partido que apoia o presidente.

A atriz, porém, faz questão de frisar o que pensa: "Bolsonaro não me representa. Não votei nele e não tenho como me aprofundar em questões políticas porque não sou uma grande estudiosa do assunto. Mas há decisões desse governo que afetam nossas vidas diretamente". — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) April 17, 2022

Marina afirma que não votou em Bolsonaro e que ele não a representa. Ela elencou casos negativos do governo - como “atraso na vacinação” - e aproveitou para dizer que “há coisas infundadas” sobre seu namorado. Questionada sobre o fato de não ter se posicionado publicamente contra o governo, ela falou que adota uma postura de “olhar para si” - mas não “no sentido egoísta”, e sim “uma busca de autoconhecimento” - e sobre o medo que sente em relação à sua saúde mental quanto a possíveis ataques.

“Entendi que tenho um limite para suportar ataques nas redes sociais. Acho cruel compararem o limite de uma pessoa com o de outra. Uns podem achar que quem não xinga ou não se manifesta é covarde. Não é medo de perder seguidores ou trabalho. O medo até existe, mas é um medo em relação à minha saúde mental. Não há mais espaço para errar. Um deslize e você recebe uma série de julgamentos”, afirmou.



