Anitta dançando Envolver: passo viraliza e torna música hit; entenda

A coreografia de "Envolver", da cantora Anitta, vem viralizando e ajudando na posição da música nos principais charts do mundo. A brasileira se consolidou como a única artista latina a alcançar uma das maiores posições na Spotify Global, sendo uma das mulheres mais ouvidas em todo o mundo nos últimos dias. Expectativa é de que Anitta alcance o primeiro lugar da plataforma hoje (25/03).

Conhecida como 'El paso de Anitta' ou 'O passo de Anitta', a dança da brasileira de 28 anos viralizou nas redes sociais e impulsionou o reggaeton nas principais paradas musicais dos streamings. O POVO preparou um especial sobre como o passo da "brazilian pop star" chegou ao mundo, confira abaixo:

Anitta dançando Envolver: como viralizou?

É no refrão de "Envolver" que os fãs reproduzem a coreografia feita por Anitta: a cantora fica de bruços e, aos poucos, vai rebolando a cintura com o bumbum empinado e descendo até o chão.

O passo, também feito nos shows ao vivo, foi envolvido pelo público nas redes sociais. No fim de fevereiro, vídeos da cantora dançando viralizaram no TikTok e no Twitter - um dos tweets mais famosos acumula mais de 6 milhões de visualizações e 192 mil curtidas.

Junto com uma apresentação nos Premio Lo Nuestro, os feitos ajudaram "Envolver" nos países latinos. O Anitta Charts, perfil dedicado a acompanhar a posição da cantora nas principais paradas musicais, começou a registrar um crescimento da música no início de março.

A música chegou nas maiores playlists do Spotify nas últimas semanas e melhorou ainda mais a canção nos charts. Até a última quinta-feira, 25, Envolver acumulava mais de 3 milhões de streams em único dia. Cantora também chegou a estrear nas paradas da Billboard com a canção.

Spotify — “Envolver”:



#1. Brazil = 1,534,068 (=)

#2. Global = 3,559,791 (+2) *NP*

#4. Mexico = 563,777 (=)

#166. USA = 240,688 (+14) *NP*https://t.co/42pAOA6K3S — Anitta Charts (@AnittaChart) March 24, 2022

Com a divulgação orgânica por parte do público, a hashtag #elpasodeanitta acumula, até então, mais de 200 milhões de visualizações no TikTok, plataforma crucial para o sucesso das músicas nas plataformas de streaming nos últimos tempos.

Um dos vídeos mais visualizados traz um tutorial de como fazer a coreografia de Anitta e conta com mais de 2 milhões de acessos. Daí, os fãs começaram a fazer o movimento em casa, na praia e até no ônibus.

Crianças colombianas dançando "Envolver" no ônibus escolar. pic.twitter.com/suTW2zCFJp — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) March 13, 2022

Com o sucesso, Anitta ultrapassou artistas da era do streaming como Justin Bieber, BTS e Olivia Rodrigo, alcançando altas posições a cada dia no Spotify. É a primeira vez que ela consegue um pico tão alto com uma música solo, sem parceria com outros artistas - a título de exemplo, "Downtown", com J Balvin.

A última maior posição de "Envolver" nos charts foi com o segundo lugar na Spotify Global, às 0h06 desta sexta-feira, 25. Uma nova posição deve ser divulgada ainda hoje.

Anitta dançando Envolver: quem fez o passo?

O sucesso de "Envolver" rendeu coreografias de diversos brasileiros e figuras internacionais: dentre eles, Ana Maria Braga chegou a dançar a música ao vivo no programa Mais Você com a repórter Ju Massaoka e o ex-BBB Gil do Vigor.

Na última segunda-feira, 21, Anitta chegou a trollar uma de suas melhores amigas, Bruna Marquezine, ao falar que Justin Bieber havia dançado "Envolver" - o que, pelo menos ainda, não aconteceu.

"Caraca, eu abri o Instagram e vi o Justin Bieber fazendo o challenge de 'Envolver'. Vai bater número um e vão ter que aceitar. Vem pra cá que a gente tem que coemorar. Te amo", comemorou a atriz em conversa com a cantora. Logo depois, aos risos, Anitta explicou que tudo não passava de uma brincadeira. "Eu quero gravar isso e postar", completou.

