A$AP Rocky pede buchada, feijoada e cachaça para o Lollapalooza; veja lista

A$AP Rocky, que vai se apresentar no Lollapalooza no Brasil e talvez traga Rihanna como acompanhante, fez algumas exigências para sua estadia

O rapper A$AP Rocky é uma das principais atrações do segundo dia do festival Lollapalooza no Brasil, que acontece neste sábado, 26 de maio. Ele, que vai ser o headliner da data junto com a cantora Miley Cyrus, fez algumas exigências para sua estadia no País.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, algumas comidas típicas brasileiras foram solicitadas. São elas: cuscuz, manteiga de garrafa, churrasco, mocotó, rabada, buchada, tapioca, goiabada, mandioca frita, caldo de siriri, açaí, feijão tropeiro, doce de leite, canjica, acarajé, feijoada e pamonha.

Algumas bebidas também foram colocadas na lista, como a cachaça Pinga 51, cerveja, vodka Belvedere, suco de maracujá e o refrigerante Guaraná Jesus.

O colunista indica que alguns alimentos foram pedidos da cantora e empresária Rihanna, que está grávida do primeiro filho. Segundo Leo Dias, ela teria solicitado pão de queijo, manteiga de garrafa e açaí.

Entretanto, ainda não há certezas se a artista e proprietária da marca Fenty estará no Brasil. Internautas especulam que ela estará presente no festival.



