"Envolver": Anitta supera hit de Bieber e alcança top 2 em ranking global

Com "Envolver", Anitta alcançou o segundo lugar do ranking Top 50 Global do Spotify, principal plataforma de streaming de músicas internacional. A artista, que já havia se tornado a artista brasileira a chegar mais alto no chart global da plataforma com as posições anteriores da música, quebrou o próprio recorde mais uma vez.

A canção, que foi lançada originalmente em novembro de 2021, veio crescendo em alcance nas últimas semanas após a coreografia, que ficou conhecida como "el paso de Anitta", viralizar no TikTok. Relembre a trajetória ascendente da música nos links:

Sobre o assunto Anitta estreia nas paradas da Billboard com a música "Envolver"

Anitta bate recorde e entra no Top 30 do Spotify Global com "Envolver"

Anitta é a primeira brasileira no top 10 mundial do Spotify

"Envolver" no top 5: hit da Anitta é a música latina mais ouvida no Spotify

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, o single já ultrapassa 67 milhões de reproduções pelo mundo, ganhando espaço entre artistas norte-americanos e europeus como Lil Nas X, Justin Bieber, Elton John e Dua Lipa.

Na atualização de reproduções da música nas últimas 24 horas, o hit de Anitta foi ouvido mais de 3,5 milhões de vezes, ficando atrás apenas de "Heat Waves", da banda Glass Animals, que conta com mais de 4,3 milhões de reproduções.

Antes da repercussão da recente música, Anitta já tinha batido um recorde com a música em português "Vai Malandra", que chegou no 18º lugar do ranking mundial. O clipe de "Envolver", que teve direção da artista e mostra "el paso de Anitta", conta com 70 milhões de visualizações no YouTube.

Tags