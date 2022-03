Pixar mantém beijo lésbico em "Lightyear" após protestos, afirma site

O estúdio de animação Pixar decidiu manter uma cena de beijo lésbico no filme “Lightyear” após funcionários e colaboradores da empresa alegarem censura por parte de executivos da Disney quanto a cenas LGBTQIA+. A informação foi divulgada pela revista Variety, mesmo veículo que teve acesso à carta aberta do último dia 9 com as denúncias de censura.

“Lightyear”, o próximo longa-metragem da Pixar, tem uma personagem feminina importante, chamada Alicia Hawthorne, que está em um relacionamento com outra mulher. Embora essa relação não tenha sido questionada no estúdio, um beijo entre as personagens foi retirado do filme, segundo a revista. Entretanto, com a repercussão negativa após a revelação da carta aberta de funcionários da Pixar, o beijo foi restabelecido no filme.

No documento enviado a figuras de liderança da Walt Disney Company - da qual a Pixar faz parte -, trabalhadores indicaram que executivos estavam frequentemente censurando cenas homoafetivas em seus longas-metragens. A denúncia também é uma resposta a Bob Chapek, CEO da Disney, por doações financeiras a políticos que são favoráveis ao projeto de lei apelidado de “Don’t Say Gay”, na Flórida.

A partir dessa lei, instituições de ensino no estado americano não poderão discutir temas relacionados à orientação sexual ou identidade de gênero para alunos de 5 a 9 anos. Após a divulgação da carta, Bob Chapek se desculpou com funcionários da Pixar e anunciou que a Disney doará US$ 5 milhões para campanhas e organizações em prol da comunidade LGBTQIA+. O CEO também afirmou que irá se reunir com o governador da Flórida para discutir a legislação.

Na análise da Variety, a decisão de manter o beijo no filme pode significar “um grande ponto de virada para a representação LGBTQIA+” não só nas obras da Pixar, mas na animação de forma geral. Segundo ex-funcionários ouvidos pela revista, em diversos momentos houve tentativas de “incorporar a identidade LGBTQIA+” nos longas-metragens, tanto em pequenos quanto em grandes aspectos nas narrativas. Entretanto, “os esforços foram frustrados” frequentemente.

“Lightyear” é um spin-off da Pixar que apresenta o astronauta que inspirou a criação do boneco Buzz Lightyear, da saga “Toy Story”. O protagonista é dublado por Chris Evans (Capitão América) e a obra está prevista para ser lançada nos cinemas em junho de 2022.

