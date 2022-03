Ludmilla volta aos tempos de MC Beyoncé para celebrar 10 anos de carreira

Em seu novo EP, intitulado "Back to Be", a cantora volta ao passado para relembrar o início de sua trajetória no funk

Celebrando dez anos de carreira, Ludmilla lançará nesta quarta-feira, 23 de março, o EP "Back to Be". O título faz referência a voltar ao início de sua trajetória na música, quando era conhecida como MC Beyoncé, nome que escolheu para homenagear a cantora estadunidense Beyoncé Knowles.

"Vocês sabem quem é a Ludmilla. Mas, pra me conhecer, é preciso saber de onde eu vim e como tudo começou", declarou Ludmilla através das redes sociais. “Resgatar as nossas raízes é fortalecer os nossos passos. É impossível comemorar 10 anos de carreira sem resgatar a MC Beyoncé, que fez tudo isso acontecer. Ela tá voltando com tudo e no ritmo que a gente gosta”, afirmou.

O novo EP conta com seis faixas, trazendo à tona memórias do tempo em que a artista lutava por seu lugar no funk. Agora, considerada uma das principais vozes do gênero, Ludmilla tem mais uma parceria internacional que será incluída em seu repertório.

A faixa "Putaria" conta com a participação do rapper estadunidense Akon. Conhecido por "Lonely", "Smack That", "Right Now" e "Don't Matter", o artista ganhou destaque no início dos anos 2000. Ludmilla o encontrou em 2021, em Los Angeles, Estados Unidos, para gravar o feat. O EP também traz as músicas "Foi comigo", "Oh Bruna", "Ai Maria" e "Downtown".

EP "Back to Be"

Lançamento: Quarta-feira, 23 de março, às 21h

Onde: Plataformas digitais

