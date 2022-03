João Gomes encontra Maisa, registra o momento e a homenageia no instagram

Por meio de suas redes sociais, o cantor e compositor brasileiro de piseiro, João Gomes, homenageou a atriz Maisa Silva, nessa quinta-feira, 17, após encontrá-la em um show do Luan Santana. Em um post com algumas fotos dos dois, o cantor incluiu uma mensagem enviada no ano de 2017 na qual se declarava para a atriz.

“Sou afim de você desde os tempos do 'Bom dia e Companhia', beijo, te amo”, dizia a mensagem do cantor.

A atriz chegou a responder alguns anos depois, quando João já havia se tornado conhecido por seus sucessos musicais. “João ontem eu e minhas amigas vimos você no vila! Parabéns pelo show, beijos!”, respondeu Maisa.

Após se encontrarem em um show recente, João registrou o momento e trouxe à tona novamente seu encanto pela atriz. “Parece mesmo um sonho. Um sonho ter curtido o show do Luan e ver você. Uma benção poder dizer que as vontades que eu tive quando era bem pequenininho estão me encontrando”, publicou o sucesso do piseiro na legenda de sua postagem.

