BBB 22: Após eliminação, Vyni esclarece polêmicas em entrevista exclusiva

O cearense Vinicius, ou Vyni, era uma das grandes promessas do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), antes mesmo de entrar no reality show. Após o vídeo de apresentação, o "influencer de baixa renda" natural do Crato ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Entretanto, a estratégia dentro do jogo causou divergência entre o público e ocasionou na eliminação do brother na última terça-feira, 15, com 55,87% dos votos em paredão contra os participantes Gustavo (39,51%) e Scooby (4,62%).

A relação de Vyni com os outros integrantes ficou mais restrita ao ciclo do quarto Lollipop, de onde saíram nove eliminados da dinâmica. Um dos aspectos que causou polêmicas entre os internautas foi sua relação próxima com Eliezer. "O Eli foi um grande amigo, alguém que eu podia contar, me deu aquilo que eu não estava acostumado a receber. Eu tenho uma tendência a me entregar nas minhas amizades. Foi uma relação muito boa que transcendeu vários aspectos. Talvez as pessoas não estejam acostumadas a ver essas demonstrações de carinho entre dois homens, principalmente entre um hétero e um gay. Essa é a minha verdade, mas sempre vai ter quem não acredite", afirma em entrevista ao O POVO.

Outro ponto especulado como estratégia foi o comportamento do ex-brother na edição ao vivo do programa. Alguns internautas classificaram gestos - inclusive tropeços - e falas como falsos. "Se fosse uma estratégia seria a mais irresponsável do mundo. Eu sou estabanado mesmo, caio o tempo todo. Já no ao vivo, eu via que tinha que ser mais incisivo, mais imponente. As pessoas se acostumaram com a versão mais quietinha, eu precisava me impor. Viam como se eu estivesse fingindo. Mas é aquilo da vida real, certas situações pedem posturas diferentes. Acho que foi mal interpretado". Para rebater as acusações, os administradores das redes sociais do jovem divulgaram um compilado com vídeos do cearense caindo.

Apesar da eliminação, Vyni afirma que o feedback - agora com mais de 4 milhões de seguidores - apresentou um leque de possibilidades para o futuro. "Por ter me amado, me aceitado, eu vejo o que sou capaz de fazer. Eu quero compensar aqueles momentos introspectivos aqui fora", garante. Ainda é cedo para ditar novos rumos, mas ele pretende explorar a área artística, um sonho antigo. "Nunca tive condição financeira para me dedicar. Agora quero delimitar algo e focar naquilo. Estou aberto a esse mundo que sempre sonhei, mas nunca pude participar. Esse muro caiu e estou disponível, seja para teatro, televisão, música".

