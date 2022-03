BBB 22: entenda briga entre Natália, Lina e Jessi na festa do líder

As "comadres", grupo de amigas formado no BBB 22 por Lina, Natália e Jessi, vive "entre tapas e beijos". Os desentendimentos das três, geralmente leves e bem-humorados, tornaram-se mais fortes na festa do líder da quarta-feira, 16. Questões mal resolvidas e álcool potencializaram uma briga entre Lina e Natália acerca da amizade delas com Jessi, que acabou generalizada e envolveu outros participantes do reality.

A gênese do desentendimento entre Lina e Natália veio antes mesmo da festa, quando a mineira dividiu com outras pessoas que sentia a cantora tentando "afastar" Jessilane dela. Já na festa, Natália desabafou com Eslovênia sobre o desconforto, que teve como estopim o fato das amigas não terem prestado atenção na roupa mostrada por ela.

"Às vezes, eu estou na roda e não tenho oportunidade de falar. De certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida ou pouco querida". A pernambucana aconselhou Natália a tentar dialogar com as amigas. "Tenho certeza de que elas adoram muito você. Fala com elas e não tenha medo, de verdade", sugeriu.

Em paralelo, Lina dividiu com Laís e Gustavo que sentia o ciúme de Natália. "Tem a ver com a minha relação com a Jessi. Em algum momento, ela falou para mim que eu estou tentando colocar ela contra a Jessi... Vou tentar dar uma afastada", afirmou.

Ainda com pouco tempo de festa, Natália acabou bebendo demais e teve que ser carregada para a área interna da casa por Eslovênia, Lina e Jessilane. Reunidas no quarto Grunge, as comadres acabaram começando a conversa sobre a relação das três, por iniciativa da mineira.

"A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem", desabafou Natália. Quando Lina tentou responder, pedindo para conversarem em outro momento, a mineira a interrompeu com gritos e acusações de deslealdade. A designer de unhas chegou a ir para cima da cantora, que abalada, reagiu à amiga com lágrimas.

Lina foi para o quarto Lollipop com Eslovênia e desabafou. "Eu não sei o que fazer, a não ser me afastar. Amiga, se eu não me afastar, isso vai continuar acontecendo", avaliou. No Grunge, Jessi tentou acalmar Natália, que seguia alterada. Na confusão, a professora tentou conter a mineira, que por sua vez tentava se desvencilhar. Neste momento, a mão de Nati resvalou no rosto de Jessi, o que parte do público viu como uma agressão.

A designer de unhas começou, então, a arremessar objetos do quarto no chão, chutar as paredes e, na cozinha, esmurrou o fogão. Laís e Eslovênia tentaram conter a sister. Nesse momento, mais participantes tentaram acalmar a situação, como Douglas. "No final, eu sempre sou a problemática! Não aguento mais isso", gritou a mineira.

Lina tentou uma aproximação da sister, mas Eslovênia afastou as duas. Mais abalada, a cantora e atriz voltou para o quarto Grunge. "Eu quero ir embora daqui. Eu não vou conseguir", desabafou. Lina chegou a se sentar em frente ao botão de desistência.

Laís tentou amparar Lina, que repetia na cama se sentir um "monstro". "Nunca! Você é maravilhosa. Tem um coração gigante. Para de pensar assim", respondeu a médica.

No ambiente da festa, Jessilane, também abalada, resumiu o motivo da briga para Laís e Gustavo. "Ela está com ciúmes da minha amizade com a Lina, está dizendo que a gente está excluindo ela... A Natália é ciumenta", declarou.

"Fique com a consciência tranquila que você não fez nada de errado. Você tentou ajudar, você sabe que gosta das duas", consolou Gustavo. Já Lina foi consolada por P.A. e Scooby, que afirmou: "A Nat está muito louca, para de viajar! Ela está fora de si. Amanhã ela nem vai lembrar o que fez".

Natália chegou a ser proibida pela produção do reality de ingerir bebidas alcoólicas pelo resto da noite, além de ter perdido estalecas pelos danos aos itens da casa. Os ânimos, eventualmente, se acalmaram. Natália foi levada por Eliezer para o quarto Lollipop, enquanto Lina retornou à festa por algum tempo, até ir dormir no quarto Grunge.

Já pela manhã, Natália e Eliezer conversaram sobre a briga. "Estou com vergonha, você acredita? Não precisava ser daquela forma...", reconheceu a sister. Analisando o ocorrido, a mineira classificou como "um estouro".

"Ontem, eu e as meninas a gente estava superbem. Só que vai acontecendo coisa e eu vou segurando. E a última coisa que aconteceu não aguentei segurar, não aguentei passar por cima", dividiu. "O que eu fiz com a Lina é inaceitável até porque tenho um carinho muito grande por ela", afirmou Natália ainda.

Finalmente, a mineira chamou Lina e Jessilane para uma conversa na área externa da casa sobre a briga. "Te devo perdão pela palavra que usei. Errei em ter falado essa palavra com você", disse Natália para a cantora.

