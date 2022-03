Enquete BBB: após saída de Vyni, qual cearense mais se destacou no reality?

Apenas sete cearenses participaram do BBB, mas nenhum ganhou. Apesar disto, para você, qual ex-participante cearense mais se destacou no reality? Vote na enquete

Ao longo das 22 edições do Big Brother Brasil (BBB), apenas sete cearenses ingressaram na casa mais vigiada do Brasil: cinco são da Capital cearense, uma de Icó e outro do Crato, onde nasceu Vinicius, eliminado nessa terça, 15. Vyni teve 55,87% dos votos para sair em paredão contra Gustavo e Pedro Scooby.

Mesmo com trajetórias singulares no programa, nenhum dos cearenses chegou a conquistar o público a ponto de sair do reality show global levando a premiação milionária. Apesar disto, O POVO quer saber. Para você, qual ex-participante cearense mais se destacou no reality show global?



Enquete BBB: qual ex-participante cearense mais se destacou no reality?

Qual cearense mais se destacou no BBB? Natália Nara Roberta Brasil Rafael Memória Lucas Fernandes Patrícia Leitte Kerline Cardoso Vyni Created with

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags