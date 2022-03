Gabi Martins e Felipe Neto ficaram, mas negam namoro: "estou solteiro"

Gabi Martins e Felipe Neto ficaram juntos quando a cantora estava de passagem pelo Rio de Janeiro, cidade em que o youtuber mora. Os rumores se tornaram um dos assuntos comentados na internet na quinta-feira, 10 de março.

Nas redes sociais, o influenciador digital publicou uma série de postagens em que reclamava do interesse das pessoas em relação à sua vida pessoal. “E lá vamos nós com as fofocadas. A obsessão em saberem com quem eu fiquei ou deixei de ficar”, escreveu.

“Eu não comento intimidade, galera. Minha vida particular é só minha e de quem estiver nela. Estou solteiro”, confirmou o homem, que também se envolveu em outro rumor no último mês.

Depois disso, as informações também foram confirmadas pela artista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. Em mensagem de texto, escreveu: “Ficamos, sim, mas estamos solteiros”. Ela ainda ressaltou que terminou o namoro com o cantor Tierry recentemente.

“Terminei recentemente e não quero nada sério agora. Quero focar no meu trabalho”, indicou a artista, que está no processo de divulgação de sua nova música “Coração Álcool em Gel”.

