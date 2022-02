Colunista divulga novo namoro de Felipe Neto; youtuber nega

Segundo o colunista Leo Dias, do portal "Metrópoles", o youtuber e influenciador digital Felipe Neto estaria vivendo novo romance, mas ele negou as informações

Três meses depois de terminar com a namorada de longa data, Bruna Gomes, Felipe Neto estaria vivendo novo romance longe dos holofones. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”.

De acordo com ele, o youtuber estaria namorando Caroline Neves, que tem 29 anos, é modelo e fotógrafa. Ela já trabalhou com bailarina profissional de balé clássico.

Em suas redes sociais, a também influenciadora digital costuma publicar fotos de seu cotidiano e das marcas para as quais trabalha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caroline, que chegou a concorrer no “Youth America Grand Prix”, deixou sua carreira na dança depois de ser diagnosticada com síndrome de Wolff Parkinson White, que aumenta os batimentos cardíacos.

Felipe Neto, entretanto, negou as informações publicamente. Em seu perfil no Instagram, publicou, em tom de brincadeira: “descobri pelo Leo Dias que estou namorando”.

Ele estava em um relacionamento de longa data com Bruna Gomes, mas os dois terminaram em dezembro do ano passado.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Maíra Cardi diz ter descoberto traições de Arthur Aguiar por Lexa

Mãe de Whindersson Nunes critica Luísa Sonza e Maria Lina: "fuxiqueiras"

Whindersson reage às críticas da mãe sobre ex-noras: "morto de vergonha"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags