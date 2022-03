Conheça Enaldinho, youtuber que acumula 18,6 milhões de inscritos

Fenômeno, Enaldinho é um jovem mineiro criador de conteúdo e empreendedor. Além do seu canal no YouTube, o influenciador digital tem mais de 3,9 milhões de seguidores no Instagram

Conhecido e adorado pelo público juvenil, o youtuber Enaldinho conquistou milhões de seguidores em suas redes sociais. Hoje, ele acumula 3,9 milhões de seguidores no Instagram e mais de 18,6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Ele começou a produzir vídeos de jogos em 2012. Na época, um de seus jogos preferidos era o "Combat Arms", que virou tema constante nas suas produções audiovisuais. Anos depois, o youtuber testou sua criatividade ao começar a produzir, além de vídeos jogando "Combat Arms" e "Counter-Strike", vlogs, trolagens e pegadinhas com amigos.

Com sucesso total em seus vídeos, o jovem resolveu lançar os livros "O mundo louco de Enaldinho" - que figurou entre os 5 livros mais vendidos da Bienal do Livro 2019 e entrou para o ranking de best sellers do mesmo ano -, "Enaldinho – Mundo em Ruínas" e "A Lenda do Zap". Em 2019, ele criou o "Enaldinho Game Show", onde além de ser o protagonista, o mineiro trouxe uma interação surpreendente com seu público.



Além de sua produção online, ele tornou-se um empresário de sucesso através da criação e execução do grupo Elo. Já em 2020, ele e sua equipe criaram "EnaldoCast". Nesse mesmo ano, o criador de conteúdo venceu a categoria “Melhor Canal do Ano", pelo “Meus Prêmios Nick”, da Nickelodeon Brasil.



Em 2021, Enaldinho foi indicado e ganhador do prêmio “Melhor Influencer Brasileiro”, da renomada premiação americana Kids’ Choice Awards, da Nickelodeon. Ainda em 2021, Enaldinho e a Estrela, uma das principais marcas de brinquedos do mundo, firmaram parceria e lançaram quatro produtos com a marca do youtuber: os bonecos Enaldinho e Monstro ZAP, e a releitura dos clássicos jogos “Balança Mais Não Cai” e “Dinamite”. O POVO conversou com Enaldinho (veja abaixo).

Bate-papo com Enaldinho

O POVO – Você trabalha com o público infantil e adolescente há bastante tempo. O que mudou de quando você começou pra agora, tem mais consciência da responsabilidade de trabalhar com o público infantil?

Enaldinho – Com certeza tem. Eu era muito novo também, então não tinha muita noção, fazia vídeos que eu jamais faria hoje em dia. Mas, na medida que fui amadurecendo, passei a tomar um cuidado enorme com tudo que eu faço e posto.



OP – Seu canal está entre os 4 canais de vídeos mais assistidos do YouTube. Qual é o segredo de todo esse sucesso?

Enaldinho – Principalmente nunca deixar de sonhar e dar o seu máximo naquilo que você mais almeja. Como todo começo, eu não tinha muito apoio, era bastante criticado, mas nada me abalou e hoje estou aqui. Só pensava em seguir em direção do meu sonho e hoje estou realizando ele, e ainda tem muita coisa por vir.



OP – Mesmo com o sucesso na internet e toda essa euforia do público infantil, algum dia passou pela sua cabeça que você viraria brinquedo de uma das marcas mais famosas do País? E ainda por cima com 4 produtos?

Enaldinho – Isso foi uma coisa que nunca imaginei, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida! Imagina, eu quando garoto (e ainda hoje), via os bonecos nas prateleiras e era louco pra ter. De repente, eu entro nas lojas hoje e tem lá, o meu boneco, sendo vendido em todo o Brasil. Ainda tem o ZAP que é um personagem que faz parte das minhas histórias e dois jogos.



OP – O que ainda falta acontecer na sua carreira? Pode adiantar algum próximo projeto?

Enaldinho – Tenho algumas coisas legais chegando em breve. Vão sair três filmes, que é uma outra realização de criança e em breve chegam mais produtos com o Enaldinho estampado. Vou adiantar que são chinelos e estão lindos.



OP – Você está em Orlando com parte dos seus amigos e família, aproveitando pra passear e gravar novos conteúdos para o seu canal, como está sendo essa experiência? Já tinha viajado antes?

Enaldinho – Cara, eu já tinha viajado, mas dessa vez está sendo muito diferente e mais especial ainda. Além dos meus amigos e namorada, minha mãe está comigo e estamos na nossa casa. Compramos uma casa em Orlando, mas ainda não tinha conseguido visitar, ou porque estávamos na pandemia ou ela estava alugada. E no meu canal vocês vão poder conferir tudinho, tem tour pela casa, experiências malucas, passeios pelos parques.

