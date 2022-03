Grimes e Elon Musk tiveram segunda filha em segredo

Grimes e Elon Musk tiveram uma segunda filha em dezembro do ano passado. A menina teve somente seu apelido revelado: Y.

A artista confirmou a informação para o repórter Devin Gordon, quando ele foi à casa dela para entrevistá-la sobre a nova música “Player Of Games”. O jornalista, porém, escuta o choro de uma criança no andar de cima.

“Ela está abalada, e eu estou mortificado por fazer uma mulher, mesmo acidentalmente, uma nova mãe, se sentir exposta e vulnerável. Sugiro que paremos por um momento para discutir a ética profissional surreal em jogo, que é que não posso fingir que não sei que ela tem um bebê secreto com o homem mais rico do mundo escondido no andar de cima. Especialmente quando ela me convidou aqui”, escreveu Devin Gordon em publicação.

A cantora, então, confirma que teve um novo filho por meio de uma barriga de aluguel. “Ela está com um pouco de cólica. Eu não sei o que eu estava pensando”, ri.

Na época, Grimes e Elon Musk estavam passando por alguns crises no casamento. Mas os dois decidiram reatar a relação, mas de uma maneira diferente.

“Eu provavelmente me referiria a ele como meu namorado, mas somos muito fluidos. Moramos em casas separadas. Somos melhores amigos. A gente se vê o tempo todo. Nós apenas temos nossas próprias coisas acontecendo, e eu não espero que outras pessoas entendam isso”, explicou. Além de Y, os dois também têm o filho X Æ A-Xii, que nasceu em maio de 2020.



