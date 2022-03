Simon Leviev, o "Golpista do Tinder", foi vítima de golpe na internet

De acordo com o portal estadunidense TMZ, Simon Leviev, o homem que inspirou o documentário "Golpista do Tinder", caiu em golpe na internet

A história do israelense Simon Leviev virou um documentário recente que está disponível na Netflix. Em “Golpista do Tinder”, o filme mostra como ele se passava por um magnata do ramo de diamantes e conquistava mulheres na internet com uma identidade falsa. De acordo com as acusações, ele teria roubado cerca de 10 milhões de dólares de várias de suas vítimas. E, agora, o homem se tornou a vítima de um golpe.

Segundo o site TMZ, fontes próximas disseram que Leviev acreditou em um casal que prometia contas verificadas no Instagram para ele e para sua namorada, Kate Konlin. A situação teria ocorrido na última quinta-feira, 24.

O homem teria sido enganado depois do golpista dizer que era ex-funcionário da empresa Meta (antigo Facebook) e ter mostrado um escritório movimentado durante ligações de vídeo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Simon, então, realizou dois pagamentos de US$6.664 pelo PayPal para ele e sua namorada. Após isso, ficou desconfiado e ligou para a equipe da empresa de Mark Zuckerberg, que explicou que as verificações não são cobradas.

Com a situação, os dois conseguiram contas verificadas por meio de um verdadeiro gerente da Meta.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Pabllo Vittar consola fã que foi furtado em bloco de Carnaval da Pocah

Homem ganha R$ 51 milhões na loteria pela segunda vez em três anos

Irmãs gêmeas idênticas comemoram aniversário de 100 anos e dão dica de longevidade

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags