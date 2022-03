Pabllo Vittar consola fã que foi furtado em bloco de Carnaval da Pocah

Um estudante relatou que foi furtado durante o bloco de Carnaval da cantora Pocah. Em seu perfil no Twitter, Matheus, que mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, escreveu: “fui furtado ontem no bloco da Pocah e levaram meu celular junto com o de um monte de gente… quem quiser me mandar mensagem, manda por aqui”.

Depois da situação, Pabllo Vittar, que foi uma das convidadas especiais do evento, enviou um áudio para o jovem em seu Instagram. “Oi, mozão, tudo bem? Fiquei sabendo que você foi furtado ontem”, disse na gravação de voz.

“Se cuida, mozão, saindo na rua aí. Não fica triste, não. Espero que você fique bem. Um beijinho e aproveite seu Carnaval, não deixe isso te abalar, não”, finalizou.

O estudante de Serviço Social também mostrou registros de outras interações da cantora. “Ela ainda curtiu minha foto e viu meus stories. Amo muito ela, juro”.

No último sábado, 26 de fevereiro, Pocah se apresentou em seu bloco no Rio de Janeiro, ao lado de nomes como Pabllo Vittar, Cleo, Flay, Duda Beat e Lellezinha.



