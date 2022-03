Irmãs gêmeas idênticas comemoram aniversário de 100 anos e dão dica de longevidade

Além da aparência, as duas dividem outras coincidências na vida

Após completarem 100 anos de idade, as irmãs gêmeas Norma Matthews e Edith Antoncecchi deram uma dica de longevidade enquanto estavam celebrando o centésimo aniversário. Elas nasceram em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1921 e estão dividindo a rotina fazendo tudo praticamente juntas. E para elas, a fé e a tranquilidade na forma que levam a vida fizeram a diferença. Mas além de aparência e do laço familiar, as duas possuem outras coincidências.

Acontece que Norma e Edith se casaram com poucos meses de diferença, e seus filhos nasceram no mesmo ano. Os maridos morreram ambos em 1994 e, desde então, elas passaram a morar juntas na Flórida. "Nós chegamos juntas e vamos embora juntas", afirmaram as irmãs em entrevista ao jornal Daily Mail.

Entretanto, a trajetória das gêmeas idênticas começou com dificuldades. Aos 13 anos, quando moravam em Boston, nos Estados Unidos, o pai delas saiu de casa e as abandonou. Com isso, Norma e Edith passaram por dificuldades e, na peleja, decidiram ser parceiras na vida e compartilharem momentos.

Em dezembro do ano passado, elas comemoraram o aniversário de 100 anos e a festa - realizada em um restaurante italiano - reuniu cerca de 50 familiares. A fé e o fato de não terem fumado ou beberem e viverem uma vida tranquila e honesta são a receita que Norma e Edith deram terem longevidade.