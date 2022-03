Homem ganha R$ 51 milhões na loteria pela segunda vez em três anos

Um morador de Nassau, condado localizado em Nova Iórque, nos Estados Unidos, conseguiu o feito de ganhar novamente na loteria três anos depois de ter sido sorteado pela primeira vez. Juan Hernandez recebeu o prêmio máximo de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 51,6 milhões na cotação atual). O caso ocorreu em fevereiro deste ano.

O homem de origem hispânica ganhou os mesmos R$ 10 milhões que conquistou em 2019, depois de ter apostado na raspadinha "Cash Spectacular". À época, Juan disse que sua primeira ação seria pagar a hipoteca de sua casa.

"Ainda estou tentando gastar os R$ 10 milhões que ganhei em 2019", brincou o homem em comunicado divulgado pela Loteria de Nova Iórque. As chances debutar na loteria em 1º lugar é de 1 em 3.521.600, entretanto não há nenhum cálculo que possa verificar as possibilidades de vencer o prêmio duas vezes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta vez, Juan revelou que usará parte do valor obtido na raspadinha Deluxe para fazer doações. Conforme a lei estadual, caso vencedores na loteria queiram receber o dinheiro em apenas um pagamento, terão um percentual de desconto. No caso de Juan, o débito foi de US$ 3,5 milhões (R$ 18 milhões).

Tags