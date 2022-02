Mãe de Whindersson Nunes critica Luísa Sonza e Maria Lina: "fuxiqueiras"

Valdenice Nunes, mãe de Whindersson Nunes, criticou suas ex-noras em entrevista ao podcast Lelcast. Trecho da conversa, que vai ao ar nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, foi divulgada com antecedência em publicação no portal Metrópoles.

Ela fala sobre o dia em que conheceu a casa que o filho moraria com Maria Lina. “Quando ele foi me mostrar a casa, com todo prazer. Ele disse: ‘Gostou, mãe?’ Eu disse: ‘Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira’”, disse.

Valdenice também recorda do período em que o humorista foi casado com Luísa Sonza. O casamento dos dois durou dois anos. “O próprio pai dela disse que a filha que casou com Whindersson não foi aquela que estava hoje”, afirmou.

“No dia que eles terminaram, o pai dela ligou para Hidelbrando (pai do humorista). Eles conversaram e eu estava perto. Ele disse: ‘Seu Hidelbrando, eu queria lhe pedir desculpas, pois a filha que eu tinha, que casou com o Whindersson, não é a Luísa de hoje’. O próprio pai disse isso. Ele disse que ela mudou demais. Eu não sei o que foi”, contou detalhes.

Ela lembra um dia que a cantora ligou para a sogra para falar sobre seu relacionamento. Na época, a artista disse que queria dar um tempo na relação, mas Valdenice aconselhou: “‘Luísa, tempo se dá quem namora, casado se diz separação’. Ela respondeu: ‘Ah, eu acho que é isso, pra gente ver o que a gente realmente quer’. Eu disse: ‘Acho que é bom vocês pensarem, vocês não são crianças e tal’”.

A mãe explicou ao podcast que Luísa Sonza ligou para Whindersson Nunes logo depois, para falar sobre o que as duas conversaram. “Elas todas são fuxiqueiras. Não adianta você falar nada que elas falam pra ele. E eu não gosto de fuxico”, ressalta.



