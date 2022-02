Maíra Cardi diz ter descoberto 50 traições de Arthur Aguiar por Lexa

A influencer fitness Maíra Cardi revelou em entrevista que foi a cantora Lexa que disse sobre as mais de 50 traições de Arthur Aguiar, do BBB. Após repercussão, Lexa se pronunciou

Maíra Cardi revelou ter descoberto mais de 50 traições de Arthur Aguiar por meio da cantora Lexa, sua amiga próxima. A declaração foi dada pela própria influencer fitness, ao falar sobre seu relacionamento com o ator e atual participante do Big Brother Brasil (BBB 22) no programa A Hora do Faro, da Record TV. Segundo informações do colunista Léo Dias, que publicou a informação, o episódio irá ao ar em breve.

Na época em que as traições foram expostas, Maíra chegou a se separar de Arthur, e utilizou suas redes sociais para expor o ocorrido. Em meio ao exposed, a influenciadora ainda afirmou ter vivido um relacionamento abusivo e acusou o ator de manter relações sexuais com prostitutas logo após o nascimento da única filha do casal, Sophia, de 3 anos. Após um curto período separados, Maíra e Arthur reataram o matrimônio.

Sobre o assunto Maíra Cardi revela ouvir louvor durante sexo com Arthur Aguiar

BBB 22: filha de Arthur Aguiar sofre ataques nas redes sociais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lexa se pronunciou sobre o caso

Ao perceber seu nome vinculado a exposição das traições de Arthur Aguiar, a cantora Lexa decidiu se pronunciar sobre o caso em suas redes sociais nesta terça-feira, 22 de fevereiro. "Eu sempre fui muito amiga da Maíra e como amiga quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha. Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação", disse.

Ainda segundo a famosa, o ator entrou em contato com ela para agradecer a exposição das traições. "Passou um tempo e há uns 5 meses recebi uma mensagem do próprio Arthur, me agradecendo por ter falado. No áudio, ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todo os erros dele", contou.

Por fim, Lexa afirmou ter se reaproximado de Maíra. "Agora eu e a Maíra estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela, e eu senti que ele foi sincero no áudio. Enfim, só pra esclarecer tudo mesmo. Hoje eu acredito na mudança do Arthur, porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maíra sabe o que é melhor pra ela", finalizou.

Tags