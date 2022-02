Marido junta R$ 20 mil em garrafão d'água e realiza sonho da esposa de colocar silicone

Com o objetivo de realizar o sonho da esposa, Sidney Nardes, de 47 anos, utilizou um garrafão de água para guardar dinheiro e proporcionar a cirurgia de silicone de Amanda Araújo, de 47. O montante arrecadado foi de R$ 20 mil depois de muita economia feita pelo casal desde o ano passado.

A mulher recebeu alta do hospital Beneficência Portuguesa, localizado em Santos, no litoral de São Paulo, na sexta-feira, 18. Além da intervensão nos seios, Amanda precisou fazer a retirada de uma hérnia que estava sobre sua cicatriz da cesariana que fez. Ambas cirirgias foram bem-sucedidas. As informações são do portal G1 de Santos.

O desejo da esposa de Sidney era antigo, mas ficou distante depois que ela foi se informar sobre os custos do procedimento estético. Entretanto, seu marido mostrou outra visão e decidiu começar a juntar dinheiro.

"Eu me olhava no espelho e via que estava perdendo minha figura de mulher. Eu queria recuperar a minha autoestima. Um dia, quis fazer [a cirurgia], por incentivo de uma cunhada minha, irmã dele. Só que fui atrás de preços, e vi que era uma realidade muito distante. Chorei muito. Aí, ele falou que, se era um sonho, os sonhos são para serem realizados", revelou Amanda à reportagem.

Sidney foi o primeiro a depositar um valor no galão de 20 litros, R$ 200. Ele escreveu um bilhete lembrando que a quantia simbolizava 1% do que era preciso à realização do sonho de sua esposa. Restanto 99% e com três filhos em casa, os dois passaram a cortar gastos vistos como desnecessários ou excessivos, chegando a reduzir a conta de luz pela metade.

"A gente enxuga daqui, aperta dali, você deixa de sair um poquinho. A gente comia pizza quase todo fim de semana, e passamos a não comer. Era economia na luz, no ar-condicionado, na água. PEgamos um galão de 20 litros de água e colocou o dinheiro. Fiz um cofre com ele e conseguiu juntar uns R$ 3 mil", afirmou o empresário.

Depois de ter compartilhado uma imagem de Amanda nas redes sociais, Sidney contou que está se sentindo "o cara" e ressaltou que seu ato foi apenas uma retribuição pois sua esposa "sempre me deu tanto". "Hoje eu pude retribuir um pouco toda a alegria que ela me deu".

