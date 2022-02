"Periquita": Juliana Bonde ganha R$ 300 mil por mês com conteúdo sensual

Quando Juliana Bonde lançou a música “Periquita”, com uma letra que faz comentários maliciosos para nomes famosos como padre Fábio de Melo, Pabllo Vittar, Luan Santana, Jair Bolsonaro e Lula, ela tinha uma meta principal: divulgar seu trabalho como criadora de conteúdo sensual.

A estratégia funcionou. De acordo com o Splash, página do Uol, ela recebe R$ 300 mil por mês. No momento, isso é sua maior fonte de renda.

O trabalho, realizado por uma plataforma semelhante ao OnlyFans, é feito com a denominada “Mansão Bonde”. O grupo é formado por várias mulheres que trabalhavam para Juliana como bailarinas.

Por meio de uma assinatura mensal de R$ 38, os assinantes recebem vídeos e fotos de nudez explícita no aplicativo. Em entrevista para o portal Splash, ela revela que o público-alvo são os homens: “Mulher só esculacha. Elas têm rejeição comigo”.

A divulgação acontece no Instagram. Em seu perfil nas redes sociais, há um link para que as pessoas possam se inscrever com o registro do e-mail.

A criadora de conteúdo, entretanto, diz que já negou alguns pedidos, mesmo que pagasse muito dinheiro. “O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois", disse.

Ela afirma que o homem lhe ofereceu R$ 15 mil, contanto que provasse que o sangue era dela. “Vai que ele queria o meu sangue para fazer alguma coisa”, explicou o motivo de negar.



