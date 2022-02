Carlinhos Maia investe mais de R$100 milhões em criação de novo banco

Carlinhos Maia anunciou sua nova aposta no mundo dos negócios. O humorista e influenciador digital lançará em breve um banco e afirmou que já investiu mais de R$ 100 milhões no projeto. O empreendimento será chamado "Girabank", em homenagem aos fãs do alagoano, chamados de girassóis por ele.

"Vamos lançar um banco. Um banco mesmo, de dinheiro, banco de empréstimo, vai ter cartão com um girassol... Tem muita gente grande, gigantesca que já mexe com bancos há muito tempo. Tem um mundo, muita gente séria, e eu serei um dos sócios. Sócio, dono. Tá doido, tem noção?", declarou nas redes sociais.

Carlinhos já vem investindo em empresas há alguns anos. Ele é dono da Maia Produções, empresa de agenciamento artístico, além de ser sócio da franquia de hamburguerias B-Burger. "Isso é emprego, é renda, é fazer história, sabe? Eu sou um p*ta de um empresário", celebrou ao anunciar o novo projeto.

Acostumado com as críticas, o humorista já respondeu possíveis comentários negativos que poderá receber. "'Eita, mais uma coisa para ele encher o rabo de dinheiro'. Sim, também! Trabalho pra caceta e quero mais mesmo. Mas, principalmente, vai ser o banco que eu sempre sonhei quando eu não tinha um tostão", defendeu.

