Ludmilla gasta R$ 1 mil em bandeja de carne e chama atenção da web

Enquanto sua esposa, Brunna Gonçalves, está na xepa no Big Brother Brasil 22, a cantora Ludmilla, de 26 anos, ostentou uma bandeja de filé de costela wagyu de R$ 1 mil em suas redes sociais. Ela aproveitou o último domingo, 20, para fazer um churrasco e se deliciar com a carne nobre.

Ludmilla compartilhou em seus Stories, no Instagram, a foto da bandeja de 742 gramas de carne wagyu, no valor de R$ 1.001,69. Conforme a imagem, o quilo da iguaria de origem japonesa custa R$ 1.349. "Essa desmancha na boca, uma delícia. Esquece!", comentou a cantora.

A carne wagyu, produzida no Japão, é cara por fatores relacionados à criação dessa raça de boi. Entre eles, estão a pequena quantidade número de criadores - se comparada a outras raças de gado mais tradicionais - e o longo tempo de confinamento, no qual o animal não pasta e come apenas de ração especial, além de receber massagens e até bebidas alcoólicas.

A publicação de Ludmilla foi alvo de críticas na internet. "Simplesmente sem reação depois de ver a carne de mil reais no stories da Ludmilla", disse uma seguidora. "Tipo de publicação desnecessária, ela só mostrou o valor para aparecer mesmo", avaliou outra.

Enquanto Brunna come moela há semanas na xepa, Ludmilla tá fazendo churrasco com carne de mais de mil reais kkkkk #bbb22 pic.twitter.com/hG3cpFyBso — #HITOU (@hitounaweb) February 21, 2022

Outras pessoas defenderam Ludmilla no Twitter. "Eu também acho um absurdo a Ludmilla gastar 1 barão em carne, mas o povo quer dar uma de receita federal só com ela, né? Blogueira aí ostenta roupa e bolsa que vale um apartamento e ninguém vem com esse discurso de "tem gente passando fome", pobre que fica rico não pode gastar", comentou uma seguidora no Twitter.

achei ridícula a ludmilla postar foto da carne de mil reais sendo que tem seguidor dela que n tem nem o que comer — esposa do jungkook (@bunnyxsuga) February 21, 2022





Eu também acho um absurdo a Ludmilla gastar 1 barão em carne, mas o povo quer dar uma de receita federal só com ela, né? blogueira aí ostenta roupa e bolsa que vale um apartamento e ninguém vem com esse discurso de " tem gente passando fome", pobre que fica rico não pode gastar — mimicita (@ifyouseekmi) February 21, 2022

