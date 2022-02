Maíra Cardi revela ouvir louvor durante sexo com Arthur Aguiar

Por meio de vídeos publicados no stories do Instagram, a influenciadora digital Maíra Cardi compartilhou detalhes da intimidade com o ator Arthur Aguiar, participante do BBB 22. A também ex-BBB contou que os dois têm playlist gospel para escutar enquanto fazem sexo. O casal já viveu uma separação turbulenta, com a exposição de, pelo menos, 16 traições da parte do ator.

"A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora em que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito!", compartilhou Maíra.

Maíra vem administrando a carreira do marido enquanto ele está confinado. A coach de emagrecimento contou, em entrevista ao UOL, que o ator está enfrentando um julgamento do público pelo seu passado, mas recomendou que o marido viva intensamente o BBB sem se preocupar com a vida fora do reality .

“Ele é doce, inteligente e divertido, se não eu jamais casaria com ele e jamais voltaria depois de tudo que passamos. Arthur teve um período que se perdeu, como milhões de homens que se perdem. A diferença é que foi exposto. Se atrizes e famosas resolvessem abrir a boca sobre seus maridos, podem ter certeza que Arthur seria santo. Não falo isso porque eu acho, estou falando porque sei”, contou.

“Vamos ser sinceros, não tenho 'sido exposta', eu me expus. Eu contei as traições. Ninguém veio a público revelar meus segredos, eu mesma fiz. Não posso achar ruim, concorda? Precisamos dar conta das nossas ações até o fim delas… Arthur é outra pessoa hoje e eu também sou. Essa exposição toda serviu como espelho, sendo uma grande oportunidade que Deus nos permitiu para que ele pudesse tocar nossas feridas e caber em nossas vidas.”, explicou.

Ela também acredita que o marido tem grande potencial para ser um dos finalistas do reality show da TV Globo. “Sempre tivemos essa certeza (sobre ser finalista) em nossos corações. Deus não daria essa chance se não fosse para isso. Nunca foi sobre mim, nem sobre o nome do Arthur. É sobre o poder da transformação de Deus. Arthur está lá para acreditarmos no ser humano. Ele vai ficar até a final”.

