Jojo Todynho dispensa festas para focar em sonhos: "Quero ser mãe e bilionária"

Jojo Todynho, casada há menos de um mês com o militar Lucas Souza, revelou que está negando convites para festas e reuniões para focar em projetos futuros, como ser mãe.

A cantora, conhecida pelo hit "Que Tiro Foi Esse", está de volta às produções musicais. Na última quarta-feira, 17, a artista anunciou seu novo clipe da música "Tropa das soltinhas", canção que faz parte do novo EP da cantora Bianca, denominado "Faces".

Outro objetivo de Jojo, além de ter filhos, é aumentar sua fortuna. Seu foco atual é ser bilionária.

Em entrevista ao jornal Extra, a campeã do reality show A Fazenda 12 revelou que suas amigas andam reclamando da sua ausência nas festas e reuniões.

Jojo também afirmou que dói ver os amigos reunidos e ela não estar presente.

"Estou pensando no futuro. Quero ser mãe e, para isso, tenho que ter uma estrutura. Pagar colégio, plano de saúde não é fácil nem barato. Hoje priorizo me estruturar para ter uma vida promissora e consolidada do que ficar em resenha e churrasco, explicou ela.

