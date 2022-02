Jojo Todynho e marido Lucas Souza estão em lua de mel em Jericoacoara

Jojo Todynho e o marido Lucas Souza estão passando a lua de mel em Jericoacoara, no Ceará. Os dois viajaram com um casal de amigos, Renata Branco e João Branco, que também foram padrinhos do casamento.

A cantora publicou vários stories em seu Instagram, em que aparece no seu hotel à beira da praia. Também mostrou seu passeio de bugre nas dunas do lugar.

A artista se casou no último sábado, 29 de janeiro, em um sítio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela usou suas redes sociais nesta terça-feira, 1º, para falar sobre o evento.

“Nesse percurso de 20 dias de organização aconteceram tantas coisas, mesmo que muitas das vezes não foram boas, mas eu só agradecia a Deus por cuidar tão bem de cada detalhe e me dar força para me conduzir sozinha até o altar, levando no coração o amor que me faltava naquele momento”, escreveu.

Ela falou sobre sua relação com o marido, que excluiu pessoas preconceituosas de seu círculo social por causa dela. “O homem que eu boto no peito e até excluiu do seu ciclo de amizade pessoas que queriam fazer brincadeiras preconceituosas e com maldade”, disse.

“Eu, Jordana, nunca serei a melhor pessoa, mas me esforçarei para cada dia evoluir para ser boa em todos os aspectos, quebrando a maldade alheia”, prometeu.



