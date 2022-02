Mais Você: Gil do Vigor ganha quadro para encontrar namorado

O economista e ex-BBB 21 Gilberto - também conhecido como “Gil do Vigor” - terá a oportunidade de conseguir um namorado a partir de um quadro no “Mais Você”, programa conduzido por Ana Maria Braga. Na última quinta-feira, 10, a apresentadora anunciou o “Solteiros Online - Especial Gil do Vigor”, em que homens de todo o Brasil poderão se inscrever no site do Gshow para participar da campanha romântica.

Essa é uma adaptação do “Solteiros Online”, atração que reúne pessoas que nunca se falaram antes para se conhecerem por chamada de vídeo e, "dando match", seguirem para um jantar. Agora, será a vez do economista ser “conquistado” por pretendentes anônimos. É necessário colocar nome, mensagem, informações sobre local de origem e o motivo para participar do quadro.

Nem Gilberto sabia da novidade. Assim, foi pego de surpresa com o anúncio da apresentadora: "Lembra do nosso bate-papo do fim de ano, com a Camilla de Lucas, o João Luiz e a Thelminha? Eles sugeriram que nós déssemos a você uma força, porque naquela época você estava procurando um namorado".

Ana Maria continuou: "Eu vou lançar uma campanha chamada 'Solteiros para o Gil'. Você topa, Gil?" Empolgado, o pernambucano respondeu: "Eu topo tudo!". Ele aproveitou a oportunidade para fazer sua "propaganda" para os futuros candidatos:

"Eu gostaria de convidar você aí, que quer um amor verdadeiro, um romântico, apaixonado, que sabe o que quer, que luta, batalha, passa por vários paredões, faz PhD... Tem que falar bastante para convencer os homens”

Gil continuou: "Sou apaixonado, romântico, canceriano, faço PhD na Califórnia - tem que vender agora o currículo, né? Inteligente... Com você, a inflação nunca vai acontecer. A taxa de juros vai estar sempre baixa, meu amor, para mim e para você. Apenas nos investimentos ela vai estar alta para que possamos crescer juntos. Então, comigo, o seu PIB e o seu investimento valem a pena".

